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Гвардиола: «Посмотрите на „Барселону“, этот турнир такой особенный»
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Гвардиола: «Посмотрите на „Барселону“, этот турнир такой особенный» 

Евро-футбол.Ру 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отдал должное «Ливерпулю» и своим футболистам.
— Мы играли против очень хорошей команды «Ливерпуля». Посмотрите на «Барселону»! Этот турнир такой особенный. Болельщики «Ливерпуля» верят, что Лига чемпионов — их соревнование.
Мы не смогли создавать моменты на «Энфилде», но сработали лучше во втором тайме. То же самое сегодня было до перерыва. Мы играли против исключительной команды.
Невозможно поддерживать одинаковый ритм и интенсивность на протяжении всего сезона. Может в будущем я пойму, как сделать команду лучше, но я должен поблагодарить моих футболистов, — заявил Гвардиола на пресс-конференции.
Напомним, что «Манчестер Сити» дважды проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.
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