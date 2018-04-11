Гвардиола: «Посмотрите на „Барселону“, этот турнир такой особенный»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отдал должное «Ливерпулю» и своим футболистам.

— Мы играли против очень хорошей команды «Ливерпуля». Посмотрите на «Барселону»! Этот турнир такой особенный. Болельщики «Ливерпуля» верят, что Лига чемпионов — их соревнование.

Мы не смогли создавать моменты на «Энфилде», но сработали лучше во втором тайме. То же самое сегодня было до перерыва. Мы играли против исключительной команды.

Невозможно поддерживать одинаковый ритм и интенсивность на протяжении всего сезона. Может в будущем я пойму, как сделать команду лучше, но я должен поблагодарить моих футболистов, — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Сити» дважды проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.