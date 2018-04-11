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Юрген Клопп: Я ушам не поверил, когда услышал, что «Барселона» вылетела
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Юрген Клопп: Я ушам не поверил, когда услышал, что «Барселона» вылетела 

Советский спорт 49 минут назад
«Рома» потеряла Мо Салаха, но сыграет в полуфинале. Это просто невероятно, — передает слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Напомним, что «Рома» по сумме двух встреч (1:4, 3:0) переиграла «Барселону» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
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