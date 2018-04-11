Бускетс: «Футболисты „Ромы“ проявили характер, а „Барселона“ не знала, чем ответить»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал гостевое поражение от «Ромы» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

”Сегодня все пошло не так, как мы предполагали, соперник был лучше нас на протяжении всего матча. Грустно проигрывать, когда упускаешь такое преимущество, которое «Барселона» обеспечила себе после первой игры. «Роме» были нужны голы, они проявили характер, а мы почему-то не знали, чем ответить», — сказал испанец, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

Ранее «Рома» разгромила «Барселону» со счетом 3:0 и выбила каталонцев из розыгрыша трофея. В первом матче испанский гранд победил римлян со счетом 4:1, однако по правилу гостевого гола «волки».