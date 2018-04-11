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РФПЛ: «ЦСКА, повторите успех „Ромы“. Мы в вас верим!»
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РФПЛ: «ЦСКА, повторите успех „Ромы“. Мы в вас верим!» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Твиттер РФПЛ призвал футболистов ЦСКА повторить подвиг «Ромы», которая выбила «Барселону» из Лиги чемпионов. Римляне проиграли первый матч на выезде со счетом 1:4, но на своем поле смогли выиграть — 3:0.
"ЦСКА, повторите успех «Ромы» — на выезде 1:4, дома 0:3. Мы в вас верим!" — говорится в сообщении РФПЛ.
Армейцы в первом четвертьфинале Лиги Европы уступили «Арсеналу» в гостях со счетом 1:4. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля.. @pfc_cska повторите успех @OfficialASRoma — на выезде 1:4, дома 3:0 😉. Мы в Вас верим! pic.twitter.com/PV0hfKrMEc
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 апреля 2018 г.
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