РФПЛ ждет от ЦСКА повторения подвига «Ромы»

Пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги обратилась к ЦСКА с призывом повторить в ответном матче Лиги Европы против лондонского «Арсенала» результат итальянской «Ромы», сенсационно выбившей из Лиги чемпионов испанскую «Барселону».

"ЦСКА, повторите успех «Ромы» — на выезде 1:4, дома 3:0. Мы в вас верим", — сообщается в официальном «Твиттере» Российской футбольной премьер-лиги.. @pfc_cska повторите успех @OfficialASRoma — на выезде 1:4, дома 3:0 😉. Мы в Вас верим! pic.twitter.com/PV0hfKrMEc

— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 апреля 2018 г.

Напомним, что армейцы на выезде уступили «Арсеналу» со счетом 1:4. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля. ЦСКА устроит победа над лондонской командой со счетом 3:0.