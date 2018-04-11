Флоренци: «Барселона» не доставила нам никаких проблем

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци поделился впечатлениями после победы своей команды над «Барселоной» (3:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Этот результат позволил римлянам пробиться в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы.

«Давайте смотреть правде в глаза. Соперник не сделал ничего, чтобы доставить нам проблемы. «Рома» провела идеальный матч, команда здорово смотрелась с первой и до последней минуты. Кроме того, мы нейтрализовали сильные стороны гостей и не позволили им играть в привычном стиле. Теперь нужно как следует насладиться этим успехом», — сказал Флоренци в интервью телеканалу Mediaset Premium.