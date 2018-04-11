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ВИДЕО: Безумный побег из детской
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ВИДЕО: Безумный побег из детской 

Детстрана.ру 44 минуты назад
Фото: Детстрана.ру
Весли и Миа Килти, молодые родители двух дочерей, очень устали от буйного нрава своей младшенькой. И для того, чтобы усмирить ее хотя бы на время дневного сна, забаррикадировали вход в детскую с помощью двух воротцев безопасности, поставленных друг на друга (не пытайтесь это повторить!). Но юную акробатку это препятствие не остановило. Родители сняли на камеру, как она покоряет головокружительные вершины, и прославились на весь интернет. Неудивительно: каждая мама похолодеет от ужаса во время просмотра этого видео!
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