ВИДЕО: Безумный побег из детской

Весли и Миа Килти, молодые родители двух дочерей, очень устали от буйного нрава своей младшенькой. И для того, чтобы усмирить ее хотя бы на время дневного сна, забаррикадировали вход в детскую с помощью двух воротцев безопасности, поставленных друг на друга (не пытайтесь это повторить!). Но юную акробатку это препятствие не остановило. Родители сняли на камеру, как она покоряет головокружительные вершины, и прославились на весь интернет. Неудивительно: каждая мама похолодеет от ужаса во время просмотра этого видео!