«Рома» в семнадцатый раз в истории Кубка/Лиги чемпионов смогла отыграть гостевые «минус три». Отдельно стоит отметить прошлогодний камбэк «Барселоны», когда та смогла отыграться после 0:4 в гостях с «ПСЖ». Теперь «Барселона» оказалась в роли упустившего победу. (Алексей МОРОЗ)
Поединки Кубка/Лиги чемпионов, когда в ответном поединке отыгрывали минимум три гола
1958/59 1-й раунд
Копенгаген — Шальке
0:3, 5:2 (3:1 — доп.матч)
1963/64 1-й раунд
Женесс — Хака
1:4, 4:0 1965/66 1/4 финала
Партизан — Спарта
1:4, 5:0 1970/71 1/2 финала
Панатинаикос — Црвена Звезда
1:4, 3:0 1974/75 2-й раунд
Сент-Этьен — Хайдук
1:4, 5:1 1975/76 2-й раунд
Реал — Дерби Каунти
1:4. 5:1 1985/86 1/2 финала
Барселона — Гетеборг
0:3, 3:0 (5:4 — пен.)
1988/89 1-й раунд
Вердер — Динамо Берлин
0:3, 5:0 1988/89 2-й раунд
Галатасарай — Ксамакс
0:3, 5:0 1992/93 1/16 финала
Лидс — Штутгарт
0:3, 4:1 (3:0), 2:1*
1993/94 1/16 финала
Копенгаген — Линфилд
0:3, 4:0 (д.в.)
1997/98 2-й отб.раунд
ПСЖ — Стяуа
0:3**, 5:0 1999/00 2-й отб.раунд
Видзев — Литекс
1:4, 4:1 (3:2 — пен.)
2003/04 1-й раунд
Тирана — Динамо Тб 0:3, 3:0 (4:2 — пен.)
2003/04 1/4 финала
Депортиво — Милан
1:4, 4:0 2016/17 1/8 финала
Барселона — ПСЖ 0:4, 6:1 2017/18 1/4 финала
Рома — Барселона
1:4, 3:0 * Результат ответного поединка аннулирован, техническую победу добыл «Лидс», в третьем поединке взяли верх англичане
** Техническое поражение
Рома — Барселона