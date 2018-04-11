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Владелец магазинов Obi немецкий миллиардер Хауб пропал в Альпах
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Владелец магазинов Obi немецкий миллиардер Хауб пропал в Альпах 

РИА Новости 29 минут назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецкий магнат и руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах на границе Италии и Швейцарии, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
По данным издания, 58-летний Хауб, увлекающийся горными лыжами, пропал в зоне Червино еще в субботу утром, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером.
Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Семьая Хауба, одна из самых богатых в мире, выделила «значительную сумму» для финансирования поисков магната. Однако, по словам координатора поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, «в таких метеоусловиях они (средства) приносят мало пользы».
"Мы проводили поиски и сегодня, как мы, так и швейцарцы, однако, учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это слишком рискованно", — цитирует газета Фавре.
Семья Хауба — одна из самых богатых в мире по версии Forbes.
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