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Шутка вечера. Клопп послал привет Гвардьоле
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Шутка вечера. Клопп послал привет Гвардьоле 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Болельщики опубликовали видеоролик, в котором главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды якобы передают привет наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардьоле. Напомним, что второй тайм он провел на трибуне, поскольку в перерыве был удален из-за препирательств с арбитром. «Ливерпуль» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, выиграв дома 3:0 и на выезде 2:1.
Манчестер Сити — Ливерпуль
When you spot Guardiola in the stand at the end of the match! #lfc pic.twitter.com/4igRGDjtP6
— Paul Winn (@Paul_Winn) 10 апреля 2018 г.
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