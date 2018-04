Шутка вечера. Клопп послал привет Гвардьоле

Болельщики опубликовали видеоролик, в котором главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды якобы передают привет наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардьоле. Напомним, что второй тайм он провел на трибуне, поскольку в перерыве был удален из-за препирательств с арбитром. «Ливерпуль» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, выиграв дома 3:0 и на выезде 2:1.

Манчестер Сити — Ливерпуль

When you spot Guardiola in the stand at the end of the match! #lfc pic.twitter.com/4igRGDjtP6

