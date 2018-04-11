Громко хлопнуть дверью: «Ювентус» постарается достойно выступить в Мадриде

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид)

После безумных ответных матчей в рамках вторничной программы, уже и не знаешь, чего ожидать от оставшихся двух поединков четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. Хотя, еще неделю назад казалось, что все довольно очевидно. «Реал» очень легко разделался с «Ювентусом» в Турине, забив в ворота тех три безответных мяча и тем самым фактически похоронил все надежды «старой синьоры» на продолжение борьбы в турнире. Действительно, «сливочные» очень близки к своему восьмому подряд выходу в полуфинал. Более того, после вылета «Барселоны» и «Манчестер Сити», именно действующий обладатель кубка является главным претендентом на трофей и в нынешнем сезоне. Конечно, еврокубковая история знает множество самых невероятных камбэков, но вот именно в этом случае в него никак не верится, и причин тому масса. Во-первых, «Юве» лишь во второй раз за все время выступления команды на евроарене потерпел поражение в первом домашнем матче, и впервые с таким крупным счетом. Кстати, первыми, кто взял верх над туринцами у них дома, был как раз-таки мадридский клуб — в далеком сезоне 1961/1962 на стадии 1/4 финала «галактикос» победили с минимальным счетом. Во-вторых, королевский клуб невероятно тяжело переиграть на «Сантьяго Бернабеу». Шутка ли, но в последних 40 матчах Лиги Чемпионов мадридцы проиграли лишь однажды — в ответной встрече 1/8 финала против «Шальке» три года назад, и в итоге все равно прошли дальше. Также не прибавляет оптимизма «Ювентусу» отсутствие Андреа Барцальи , который точно не сыграет в Мадриде из-за травмы. И если без дисквалифицированного Родриго Бентанкура итальянский чемпион как-нибудь обойдется, то без Пауло Дибалы перспективы совсем плохи. «Реалу» точно не поможет капитан Серхио Рамос, но это может даже и к лучшему, потому как дело-то в шляпе, а лидер команды обнулится перед полуфинальной стадией.

Интересные факты противостояния «Реала» и «Ювентуса»:

"Сливочные" вышли в 1/4 финала восьмой сезон подряд, и это рекорд клуба. Семь последних противостояний на данной стадии они выиграли и находятся в шаге от повторения другого клубного рекорда. С сезона 1967/68 по сезон 1988/89 мадридцы выиграли все восемь четвертьфиналов, в которых участвовали.

Любопытно, но «Ювентус» выиграл у «Реала» четыре последних двухматчевых противостояния и остается последним, кто выбил «Реал» из Лиги чемпионов. Это случилось в полуфинале ЛЧ-2014/15.

"Юве" проиграл на «Сантьяго Бернабеу» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов-2013/14, когда Роналду сделал дубль в первые полчаса. Это одно из двух поражений «бьянконери» в последних восьми поединках с мадридцами (четыре победы, две ничьих).

Выступая за «Реал», Роналду неизменно поражал ворота «Ювентуса» и забил ему в общей сложности девять мячей в шести играх.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема

Прогноз на матч «Реал» — «Ювентус»:

"Реал", конечно, может дать слабину в ответной игре и, скажем, скатать вничью, но вот в проигрыш мадридцев мало кто верит. Показательным является коэффициент на победу «Ювентуса» — 5.5. В то время как выигрыш действующего победителя Лиги Чемпионов в среднем оценивается в 1.6.