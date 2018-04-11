Летом он чуть не перешел в «Зенит», а сейчас похоронил «Барселону»

Новый супергерой «Ромы».

На 82-й минуте Костас Манолас забил третий гол тер Штегену, выбил «Барселону» из Лиги чемпионов и впервые с сезона-1983/84 затащил «Рому» в полуфинал. Всего этого могло не быть, если бы прошлым летом грек не передумал уезжать в Россию:

13 июня. Corriere dello Sport: «Зенит» предлагает за Маноласа и Паредеса € 50 млн 16 июня. Tele Radio Stereo: Агент Маноласа подтвердил переговоры с «Зенитом».

17 июня. Sky Sport Italia: «Зенит» готов платить Маноласу € 3,5 млн в год.

18 июня. Сalciomercato.com: Манолас требует € 4 млн евро в год.

20 июня. Tuttocalciochannel.it: «Зенит» готов платить Маноласу € 5 млн в год.

21 июня. Corriere dello Sport: Манолас согласился на переход в «Зенит».

22 июня. Джанлука Ди Марцио: «Зенит» предложил «Роме» за Маноласа € 25 млн плюс бонусы.

22 июня. La Gazzetta dello Sport: «Зенит» просит за Маноласа € 35 млн 26 июня. Джанлука Ди Марцио: «Зенит» заплатит за Маноласа и Паредеса € 60 млн плюс € 7 млн в качестве бонусов.

28 июня. Джанлука Ди марцио: Манолас опоздал на медосмотр. Игрок недоволен, что будет получать в «Зените» зарплату в рублях.

29 июня. SportItalia: Манолас попросил отложить переговоры о трансфере.

30 июня. Corriere Dello Sport: Манолас отказался переходить в «Зенит». Игрок посчитал переезд в Россию слишком резкой сменой образа жизни.

10 апреля 2018. Грец забивает третий гол «Барселоне» и выводит «Рому» в полуфинал Лиги чемпионов. «Мы верили в успех даже после первого матча, который проиграли 1:4. Тогда мы забили дважды в свои ворота, нас лишили двух пенальти, но команда играла. Мы знали, что сможем обыграть „Барселону“, отыграли три гола, отдали все на поле и доказали: если позади нас толпа фанатов, нас никто не победит. Да, на нас никто не ставил даже в группе, но мы создали проблемы каждому сопернику, и сделаем это в полуфинале».