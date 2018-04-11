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Российский сервер в Dota 2 стал лидером по количеству матчей с участием читеров
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Российский сервер в Dota 2 стал лидером по количеству матчей с участием читеров 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: CyberSport.ru
Портал GOSU.AI опубликовал региональные данные по количеству матчей с участием читеров. В исследованиях учитывались игры, где присутствовал хотя бы один нечестный игрок. Согласно «твиттеру» компании, безоговорочным лидером списка стала Россия, где читеры встречаются в 23,24% матчей. В пятёрку также вошли Япония (19,86%), Восточная Европа (16,74%), Западная Европа (13,93%), Дубай (7,17%) и Чили (5,17). Наиболее благоприятной для игры стала Южная Африка, где нечестные игроки попадаются в 1,26% матчей.
4 апреля Valve начала банить пользователей за игру с использованием чит-программ. Первоначально компания обещала пожизненный запрет на участие в матчах, но позже наказание снизили до 10 лет.
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