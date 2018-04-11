В 23% матчей на российском сервере участвовали читеры. Статистика от GOSU.AI

В твиттере GOSU.AI опубликовали статистику по числу матчей в Dota 2 с как минимум одним читером. В лидерах с большим отрывом оказались российские серверы, где нечестные игроки встречаются в 23,24% матчей. Следом идут японские — 19,86%, восточноевропейские — 16,74%, западноевропейские — 13,93%. Данные собрали до 4 апреля, когда Valve официально запретила использование сторонних программ и запустила волну перманентных банов.

Twitter.com Высокие показатели на серверах России и Европы связали с роликом о читах, который выпустил Ярослав NS Кузнецов. В феврале аналитик опубликовал видео, где подробно рассмотрел одну из доступных программ. Он призвал профессиональных игроков подключиться к обсуждению проблемы, чтобы ее заметила Valve. После выхода ролика разработчик ПО сообщил об увеличении продаж. 4 апреля Valve начала отстранять от матчмейкинга пользователей, которые играют с помощью запрещенных программ. Речь шла о перманентном наказании, но его сократили до 10 лет.