Фетисов и компания звёзд проведут в Хабаровске мастер-класс

Подобные мастер-классы посвящены грядущему юбилею неоднократного олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Вячеславу Фетисову. Помимо Хабаровска, аналогичные тренировки с юными хоккеистами состоятся также во Владивостоке, Москве и Челябинске.

Во время мастер-класса легендарные хоккеисты отработают с детьми программу игровых упражнений на развитие спортивных навыков и умений, поделятся своими профессиональными секретами, пообщаются с ребятами, вручат памятные подарки.