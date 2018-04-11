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Фетисов и компания звёзд проведут в Хабаровске мастер-класс
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Фетисов и компания звёзд проведут в Хабаровске мастер-класс 

Хабаровский край сегодня 59 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
18 апреля на льду «Платинум Арены» в Хабаровске состоится тренировочное занятие с участием легенд мирового хоккея. Четверо хоккеистов из некогда знаменитой пятёрки ЦСКА и сборной СССР — Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, а также спартаковец Александр Якушев проведут мастер-класс для воспитанников краевого центра развития хоккея «Амур», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Подобные мастер-классы посвящены грядущему юбилею неоднократного олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Вячеславу Фетисову. Помимо Хабаровска, аналогичные тренировки с юными хоккеистами состоятся также во Владивостоке, Москве и Челябинске.
Во время мастер-класса легендарные хоккеисты отработают с детьми программу игровых упражнений на развитие спортивных навыков и умений, поделятся своими профессиональными секретами, пообщаются с ребятами, вручат памятные подарки.
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