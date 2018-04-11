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Компания Forward станет лицензиатом красноярской Универсиады-2019
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Компания Forward станет лицензиатом красноярской Универсиады-2019 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов и генеральный директор торгового дома Forward Виталий Цыганков подпишут на КЭФ-2018 лицензионный договор. По его условиям компания получит право на производство спортивной одежды в фирменной стилистике Универсиады. После подписания соглашения все желающие смогут купить куртки, толстовки, футболки, шапки, шарфы, варежки с символикой Игр.
Утепленную и легкую одежду с символикой Зимней универсиады-2019 можно будет купить в экипировочном центре «Будоспорт», в официальном интернет-магазине Универсиады, на сайте и в магазинах Forward начиная с осени этого года.
Компания высутпала поставщиком экипировки для участников, волонтеров и членов оргкомитета Зимней универсиады-2019, а в 2013 году экипировала участников Студенческих игр в Казани. Forward является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России с 2003 года.
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