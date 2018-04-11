Прогноз на матч Оренбург — Волгарь

Результаты двух крайних туров повысили интригу среди лидеров ФНЛ. На два места, дающих право на РФПЛ, претендуют три клуба. Учитывая, что остаётся играть семь туров, то каждое очко может стать решающим.

Оренбург

Три тура назад «Оренбург» уступил «Лучу-Энергии», повысив в разы интригу в ФНЛ. Однако неудачи «Енисея», ничья в поединке с «Крыльями Советов» ещё больше подогрели интерес к оставшейся части второго по значимости турнира России. В крайнем туре команда Владимира Федотова отправила три безответных мяча в ворота «Томи». Терехов, Сутормин и Ойеволе стали авторами голов. «Оренбург» стремится попасть в РФПЛ, закрепляя своё желание финансовой стороной вопроса. В прошлом туре «горожане» в очередной раз доказали свою состоятельность, обыграв «Химки» со счётом 1:0. Концовка сезона у команды Владимира Федотова легче, нежели у их соперников, которым ещё играть между собой, поэтому всё в руках, а точнее ногах оренбуржцев.

Волгарь

"Волгарь" в этом сезоне идёт без побед. Три ничьи и три поражения. В крайний игровой день астраханцы не смогли взять три очка в поединке против «Сибири». Зона вылета в семи очках от «Волгаря», но играть ещё не так мало туров, поэтому пускать всё по течению астраханцам не стоит. Однако что-то противопоставить «Оренбургу» будет сложно.

Где смотреть матч

Игра «Оренбург» — «Волгарь» состоится 11.04.2018, в 16:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Оренбург" — «Волгарь»: +6=2-4. Разница мячей: 13:13.

В матче первого круга «Волгарь» оказался сильнее своего соперника, 2:0. В прошлом сезоне команды также не забили много голов, 1:0 в пользу «Оренбурга» и нулевая ничья.

Интересные факты

— «Оренбург» не проигрывает и не пропускает на протяжении четырёх туров подряд: три победы и ничья.

— «Волгарь» в текущем календарном году ещё не выигрывал в ФНЛ: три ничьи и три поражения.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Оренбург" и «Волгарь» решают свои задачи. Астрахань постепенно начинается готовиться к новому сезону, поэтому всё в руках оренбуржцев. Победа не должна ускользнуть от команды Владимира Федотова, П1 — 1,19.

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