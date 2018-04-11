Прогноз на центральную встречу тура в ФНЛ: Балтика — Крылья Советов

В ведущих европейских чемпионат либо уже определены чемпионы, либо они уже скоро оформят титул. В лучшем случае, две команды претендуют на первое место. В ФНЛ целых три коллектива решают, кто окажется в РФПЛ.

Балтика

"Балтика" в крайний игровой день всё же пропустила, спустя четыре тура. Однако быстро исправилась, забив дважды в ворота «Олимпийца». Набранные три очка позволили калининградцам оказаться среди четвёрки сильнейших. Сегодня им предстоит решить вопрос о закреплении среди лучших.

Крылья Советов

Открытый футбол подопечные Андрея Тихонова продемонстрировали в матче со "Спартаком" . «Красно-белые» доказали своё преимущество в классе, не пустив «Крылья Советов» в полуфинал кубка России. Через несколько дней самарский коллектив отомстил москвичам в лице «Спартака-2». Самодин, Зотов и хет-трик Соболева позволили одержать самарскому клубу крупную победу.

Где смотреть матч

Игра «Балтика» — «Крылья Советов» состоится 11.04.2018, в 21:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Балтика" — «Крылья Советов»: +0=0-3. Разница мячей: 0:7.

В первом круге «Крылья Советов» не оставили шансов калининградцам, 3:0.

Интересные факты

— «Крылья Советов» не проигрывают в девяти последних встречах. Семь из них самарский коллектив выиграл.

— «Крылья Советов» в прошлом туре впервые за пять крайних матчей впервые пропустил.

— «Балтика» никогда не выигрывала в очных поединках у «Крыльев Советов».

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Крылья Советов" в очных поединках никогда не теряли очков в матчах против «Балтики». Безусловно, этот поединок является центральным в туре. Неудача для каждой из команд может значить потерю своего места. Для «Крыльев Советов» победа нужнее, П2-2,35.

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