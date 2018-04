Франческо Тотти: В такие моменты понимаешь, как здорово, что живешь в цветах «Ромы»

Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти отреагировал в твиттере на победу команды над «Барселоной» (3:0) на «Стадио Олимпико» и выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«В такие моменты понимаешь, как здорово, что живешь в цветах клуба. Вперед, «Рома», — написал Тотти.

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤️ #RomaBarcellona

— Francesco Totti (@Totti) April 10, 2018

Голы в матче забили Эдин Джеко , Даниэле Де Росси и Костас Манолас.

Напомним, первый матч на «Камп Ноу» завершился победой «Барселоны» со счетом 4:1. Таким образом, «Рома» вышла в полуфинал за счет гола, забитого на чужом поле.

Жеребьевка ½ финала и финала пройдет 13 апреля.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча