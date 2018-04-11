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Тотти: ради таких моментов и хочется болеть за «Рому»!
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Тотти: ради таких моментов и хочется болеть за «Рому»! 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший капитан и легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти поздравил римскую команду с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
В ответном четвертьфинале «Рома» победила «Барселону» на «Стадио Олимпико» со счётом 3:0 и прошла дальше за счёт гола, забитого на чужом поле. Общий счёт по итогам двух матчей равный — 4:4. «Именно ради таких моментов и хочется болеть за „Рому“! Вперёд, „Рома“!» — написал Тотти в своём «твиттере».
Напомним, именно Тотти на жеребьевке четвертьфиналов Лиги чемпионов выбрал в соперники «Роме» каталонцев.
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