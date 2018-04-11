Тотти: ради таких моментов и хочется болеть за «Рому»!

Бывший капитан и легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти поздравил римскую команду с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

В ответном четвертьфинале «Рома» победила «Барселону» на «Стадио Олимпико» со счётом 3:0 и прошла дальше за счёт гола, забитого на чужом поле. Общий счёт по итогам двух матчей равный — 4:4. «Именно ради таких моментов и хочется болеть за „Рому“! Вперёд, „Рома“!» — написал Тотти в своём «твиттере».

Напомним, именно Тотти на жеребьевке четвертьфиналов Лиги чемпионов выбрал в соперники «Роме» каталонцев.