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После сенсационной победы «Ромы» фанаты вышли на улицы Рима
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После сенсационной победы «Ромы» фанаты вышли на улицы Рима 

Российская Газета 1 час назад
Сотни фанатов футбольного клуба «Рома», накануне обыгравшего «Барселону», оккупировали центр Рима.
Практически из каждой проезжающей машины раздаются гудки в поддержку любимой команды. Самые смелые болельщики даже залезли на крышу автобуса. Все площади и улицы заполнены радостными людьми.
На балконах можно увидеть флаги итальянского клуба и желто-красную форму, пишет РИА Новости.
Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов футболисты «Ромы» разгромили испанскую «Барселону». Игра закончилась со счетом 3:0. Итальянцы впервые с 1984 года пробились в полуфинал турнира.
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