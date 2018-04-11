После сенсационной победы «Ромы» фанаты вышли на улицы Рима

Сотни фанатов футбольного клуба «Рома», накануне обыгравшего «Барселону», оккупировали центр Рима.

Практически из каждой проезжающей машины раздаются гудки в поддержку любимой команды. Самые смелые болельщики даже залезли на крышу автобуса. Все площади и улицы заполнены радостными людьми.

На балконах можно увидеть флаги итальянского клуба и желто-красную форму, пишет РИА Новости

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов футболисты «Ромы» разгромили испанскую «Барселону». Игра закончилась со счетом 3:0. Итальянцы впервые с 1984 года пробились в полуфинал турнира.