Уткин: «Рамон Мончи управляет всем футбольным миром»

Комментатор Василий Уткин после выхода «Ромы» и «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов отдал должное спортивному директору римского клуба Рамону Мончи . По мнению Уткина, он оказал огромное влияние на судьбу сразу нескольких команд-участниц стадии 1/4 финала.

”Все любят конспирологию, и футбольные болельщики должны знать правду. Лигу чемпионов разыгрывает в этом году Рамон Мончи, создатель современной «Севильи», великий строитель команд.

Это ведь он формировал «Рому»-2018, с Евсеем ди Франческо из «Сассуоло» во главе. Джеко чудом не ушел в «Челси» зимой. Чудом! Но остался. Рамон решил — а не надо. И это Мончи решил, что «Роме» надо расстаться с Салахом, и получился тот «Ливерпуль», который выбил «Сити» (голы Салаха — первый в домашнем разгроме и похороны надежд во втором матче; а еще, собственно, перерождение Салаха в новом сезоне, одухотворившее «Ливерпуль» в принципе). Ну, чувствовал человек, что надо парню в Англию, душа египетская просит… А «Рома» обойдется. Есть же Джеко.

И еще не все сказала «Севилья», она все еще тут — высадившая «МЮ». И кто после сегодняшних событий скажет, что в паре «Севилья» — «Бавария» все ясно? «Севилья», наследующая традицию, заложенную Мончи, лучший кубковый боец Европы на протяжении десятка лет. Пока она вылетала из еврокубков однажды за неполные 5 сезонов.