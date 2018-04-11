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Василий Уткин: Рамон Мончи управляет всем футбольным миром
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Василий Уткин: Рамон Мончи управляет всем футбольным миром 

Советский спорт 59 минут назад
Фото: Советский спорт
«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов
”Все любят конспирологию, и футбольные болельщики должны знать правду. Лигу чемпионов разыгрывает в этом году Рамон Мончи, создатель современной «Севильи», великий строитель команд. Это ведь он формировал «Рому»-2018, с Евсеем ди Франческо из «Сассуоло» во главе. Джеко чудом не ушел в «Челси» зимой. Чудом! Но остался. Рамон решил — а не надо. И это Мончи решил, что «Роме» надо расстаться с Салахом, и получился тот «Ливерпуль», который выбил «Сити» (голы Салаха — первый в домашнем разгроме и похороны надежд во втором матче; а еще, собственно, перерождение Салаха в новом сезоне, одухотворившее «Ливерпуль» в принципе). Ну, чувствовал человек, что надо парню в Англию, душа египетская просит… А «Рома» обойдется. Есть же Джеко. И еще не все сказала «Севилья», она все еще тут — высадившая «МЮ». И кто после сегодняшних событий скажет, что в паре «Севилья» — «Бавария» все ясно? «Севилья», наследующая традицию, заложенную Мончи, лучший кубковый боец Европы на протяжении десятка лет. Пока она вылетала из еврокубков однажды за неполные 5 сезонов. И лишь в паре, к которой он не имеет отношения, ”Реал” — «Юве», действительно все ясно. Рамон Мончи, вольно и невольно, управляет всем футбольным миром. Он ведь еще и не приходил в «Рому», пока Тотти упивался своим сугубо футбольным Альцгеймером. Ушел Тотти — стало можно команду делать! Мончи крутой”, — написал Уткин у себя в Telegram.
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