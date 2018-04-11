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В Красноярске вновь заработают енисейские фонтаны
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В Красноярске вновь заработают енисейские фонтаны 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
У острова Посадный из Енисея вновь забил фонтан! Красноярский фотограф Александр Черных снял на видео первую попытку запуска и невольно сорвал сюрприз, который готовили коммунальщики. Позже Татьяна Лукина пресс-секретарь компании, в чьем ведении и находятся фонтаны написала в социальной сети:
«Сюрприза для горожан не получилось. Действительно в планах восстановить фонтан из Енисея у острова Посадного. В первые он заработал к 90-летию красноярского водопровода в сентябре 2003 года (в этом году водопровод отметит 105-ый день рождения)».
Горожане припомнили, что 14 лет фонтаны работали и в новогодние каникулы и тогда их было 5. Сейчас, по словам специалистов, оборудование всех пяти скважин сильно изношено и нуждается в серьезном ремонте.
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