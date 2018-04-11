В Красноярске вновь заработают енисейские фонтаны

У острова Посадный из Енисея вновь забил фонтан! Красноярский фотограф Александр Черных снял на видео первую попытку запуска и невольно сорвал сюрприз, который готовили коммунальщики. Позже Татьяна Лукина пресс-секретарь компании, в чьем ведении и находятся фонтаны написала в социальной сети:

«Сюрприза для горожан не получилось. Действительно в планах восстановить фонтан из Енисея у острова Посадного. В первые он заработал к 90-летию красноярского водопровода в сентябре 2003 года (в этом году водопровод отметит 105-ый день рождения)».

Горожане припомнили, что 14 лет фонтаны работали и в новогодние каникулы и тогда их было 5. Сейчас, по словам специалистов, оборудование всех пяти скважин сильно изношено и нуждается в серьезном ремонте.