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В красноярском Татышев-парке открылся сезон велопроката
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В красноярском Татышев-парке открылся сезон велопроката 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Красноярские новости
В красноярском Татышев-парке начался сезон проката спортивного инвентаря. Предприниматели с этой недели выдают в прокат велосипеды и ролики. Всего на острове работает 25 точек проката на западной и восточной его сторонах.
Цены на услуги по сравнению с прошлым годом не изменились — час стоит от 200 до 250 рублей.
Протяжённость велодорожек в Татышев-парке — 12 км. На острове, кроме того, есть площадки для стритбола, футбола, волейбола, настольного тенниса, лапты, дорожки для бега, скандинавской ходьбы.
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