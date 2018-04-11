В красноярском Татышев-парке открылся сезон велопроката

В красноярском Татышев-парке начался сезон проката спортивного инвентаря. Предприниматели с этой недели выдают в прокат велосипеды и ролики. Всего на острове работает 25 точек проката на западной и восточной его сторонах.

Цены на услуги по сравнению с прошлым годом не изменились — час стоит от 200 до 250 рублей.

Протяжённость велодорожек в Татышев-парке — 12 км. На острове, кроме того, есть площадки для стритбола, футбола, волейбола, настольного тенниса, лапты, дорожки для бега, скандинавской ходьбы.