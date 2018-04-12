Салах, Манолас и Манджукич вошли в команду недели Лиги чемпионов

Отметим, что в состав не вошли игроки «Ливерпуля» и мадридского "Реала" , которые ранее прошли «Манчестер Сити» и «Ювентус».

⭐️ Команда недели в #ЛигаЧемпионов ⭐️ Кто-то удивлен наличию в ней сразу 4 игроков «Ромы»? pic.twitter.com/Y3y9NE25BT

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 апреля 2018 г.

По итогам 1/4 финала Лиги чемпионов в полуфинал турнира вышли «Рома», «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария». Жеребьёвка состоится в пятницу, 13 апреля.