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Салах, Манолас и Манджукич вошли в команду недели Лиги чемпионов
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Салах, Манолас и Манджукич вошли в команду недели Лиги чемпионов 

Советский спорт 50 минут назад
Фото: Букмекеры.рф
Отметим, что в состав не вошли игроки «Ливерпуля» и мадридского "Реала", которые ранее прошли «Манчестер Сити» и «Ювентус».
Полный список выглядит следующим образом: Давид Сория («Севилья»), Александар Коларов, Костас Манолас (оба — «Рома»), Матс Хуммельс, Хави Мартинес (оба — «Бавария»), Клеман Лангле («Севилья»), Даниэле Де Росси («Рома»), Блез Матюиди, Марио Манджукич (оба — «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
⭐️ Команда недели в #ЛигаЧемпионов ⭐️ Кто-то удивлен наличию в ней сразу 4 игроков «Ромы»? pic.twitter.com/Y3y9NE25BT
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 апреля 2018 г.
По итогам 1/4 финала Лиги чемпионов в полуфинал турнира вышли «Рома», «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария». Жеребьёвка состоится в пятницу, 13 апреля.
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 Ещё 6 источников 
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