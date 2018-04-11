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В Оренбурге с 12 по 15 мая в восьмой раз пройдет Кубок Европы по дзюдо
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В Оренбурге с 12 по 15 мая в восьмой раз пройдет Кубок Европы по дзюдо 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
10 апреля в правительстве Оренбургской области обсудили вопросы по проведению Кубка Европы и международного тренировочного мероприятия по дзюдо. Соревнование пройдет с 12 по 15 мая в СКК «Оренбуржье».
Участники совещания приняли решения, касающиеся организации Кубка, медицинского обслуживания, встречи и размещению гостей и т.п.
Стоит отметить, что соревнование пройдет в областном центре в восьмой раз, ежегодно в нем принимают участие около 400 спортсменов — от 15 до 25 стран мира, сообщает пресс-служба правительства области.
Первый Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге провели в 2010 году, тогда серебряную медаль в весовой категории до 73 кг завоевал оренбуржец Антон Поляков, а бронзу в весе свыше 78 кг бузулучанка Елена Хакимова.
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