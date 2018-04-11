В Оренбурге с 12 по 15 мая в восьмой раз пройдет Кубок Европы по дзюдо

10 апреля в правительстве Оренбургской области обсудили вопросы по проведению Кубка Европы и международного тренировочного мероприятия по дзюдо. Соревнование пройдет с 12 по 15 мая в СКК «Оренбуржье».

Участники совещания приняли решения, касающиеся организации Кубка, медицинского обслуживания, встречи и размещению гостей и т.п.

Стоит отметить, что соревнование пройдет в областном центре в восьмой раз, ежегодно в нем принимают участие около 400 спортсменов — от 15 до 25 стран мира, сообщает пресс-служба правительства области.