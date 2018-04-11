«Агроэнерго» планирует погасить долг по зарплате к 16 апреля

Руководство АО «СП „Агроэнерго“ планирует рассчитаться с долгами по зарплате работникам до 16 апреля 2018 года. Как рассказал ИА „Хабаровский край сегодня“ заместитель генерального директора предприятия Евгений Замареев, именно эта дата утверждена как „контрольная“.

— Аккумулируем средства для выплаты заработной платы, готовим хорошие оптовые продажи, — сказал Евгений Замареев.