Ещё
«Агроэнерго» планирует погасить долг по зарплате к 16 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Агроэнерго» планирует погасить долг по зарплате к 16 апреля 

Хабаровский край сегодня 57 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Руководство АО «СП „Агроэнерго“ планирует рассчитаться с долгами по зарплате работникам до 16 апреля 2018 года. Как рассказал ИА „Хабаровский край сегодня“ заместитель генерального директора предприятия Евгений Замареев, именно эта дата утверждена как „контрольная“.
— Аккумулируем средства для выплаты заработной платы, готовим хорошие оптовые продажи, — сказал Евгений Замареев.
Напомним, сложную ситуацию с крупным животноводческим комплексом ранее обсудили на рабочем совещании у губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Руководство ООО „Велес“, недавно ставшего новым владельцем комплекса, заявило о решении сохранить предприятие, а не банкротить его и принятых для этого мерах. В частности, были закуплены специи и запущен в работу перерабатывающий цех, это позволит выручить больше средств, чем просто от реализации мяса, и направить полученные финансы на погашение долгов по зарплате. В АО „СП „Агроэнерго“ трудится около 340 человек, в марте 2018 года задолженность перед ними достигла около 20 млн рублей. В правительстве Хабаровского края рассматривают несколько вариантов помощи кризисному предприятию, но для этого у комплекса не должно быть долгов.
Хабаровский край сегодня: последние новости
«СКА-Хабаровск» не заслуживал поражения, но снова проиграл Молодёжка «СКА-Хабаровск» дожала «Амкар» Кубок чемпионов переедет в хабаровский Дом одежды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рома» разгромила «Барселону»
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника9
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ»
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение