Другая «Родина-мать»: смотрите необычные фото давно знакомого монумента

«Родина-мать» не единственная достопримечательность Волгограда. Она единственная вообще — другой такой нет во всем мире, и дело не в каких-то осязаемых параметрах. Она привычная и родная, незабываемая и удивительная. Вдохновляющая. Разная. Не верите, что разная? Посмотрите, какой она бывает на фото. Кстати, снимков «Родины-матери» в интернете очень много, и появляются они регулярно. Но не надоедают. Даже обычные, без специальных обработок или нестандартных ракурсов. Но на этот раз мы собрали не самые обычные ее снимки. Как будто на секунду отвернулась.

Публикация от Алёна (@iolanta_laa) 9 Май 2017 в 3:17 PDT В необычном цвете. И совсем близко.

Публикация от Viktor Yastrebov (@vitec75) 20 Ноя 2016 в 1:38 PST И в самое сердце.

Публикация от Главный Музей Волгограда (@stalingrad_battle) 8 Окт 2017 в 5:00 PDT Узнаваема с любого ракурса.

Публикация от Главный Музей Волгограда (@stalingrad_battle) 28 Окт 2017 в 4:20 PDT В центре жизни..

Публикация от Inga Ignateva (@ingasergevna) 23 Мар 2018 в 2:15 PDT Воздушная, неземная.

Публикация от Волгоград (@gorod134) 18 Фев 2018 в 11:51 PST Достает до неба.

Публикация от Владимир (@d.vladimir. s7) 23 Окт 2017 в 1:00 PDT Всегда где-то рядом.

Публикация от Волгоград (@gorod134) 30 Мар 2018 в 2:09 PDT Сильная.

Публикация от Нетипичный Волгоград (@vlggrad) 23 Мар 2018 в 4:04 PDT Невероятная.

Публикация от Нетипичный Волгоград (@vlggrad) 31 Мар 2018 в 9:46 PDT Глаз не отвести.

Публикация от Нетипичный Волгоград (@vlggrad) 13 Мар 2018 в 8:53 PDT Не насмотрелись? Загляните в подборку необычных снимков «Родины-матери» нашего фотографа Алексея Волхонского или попробуйте собрать пазл с ней.