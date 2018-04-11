Футбольных фанатов из Башкирии бесплатно развезут по городам чемпионата

Фанаты футбола из Башкирии смогут бесплатно попасть в 11 городов проведения чемпионата мира на поездах.

На период проведения спортивных мероприятий, с 14 июня по 15 июля, зрителей, у которых есть входной билет на матч, а также персонифицированная карта зрителя (Fan ID), будут бесплатно перевозить в специальных дополнительных поездах, курсирующих между городами. Всего планируется запустить 728 дополнительных поездов. Они будут ходить между Екатеринбургом, Калининградом, Казанью, Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Санкт-Петербургом, Самарой, Саранском, Сочи и Волгоградом.

— Обеспечивается связь с этими городами из Уфы, возможность добраться до этих городов есть, — сообщил генеральный директор « Федеральной пассажирской компании Петр Иванов на встрече с главой региона Рустэмом Хамитовым.

Футбольным фанатам нужно приобрести билет, оформить карту Fan ID, а потом еще забронировать бесплатный билет на сайте.