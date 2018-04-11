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Футбольных фанатов из Башкирии бесплатно развезут по городам чемпионата
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Футбольных фанатов из Башкирии бесплатно развезут по городам чемпионата 

ufa1.ru 23 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Фанаты футбола из Башкирии смогут бесплатно попасть в 11 городов проведения чемпионата мира на поездах.
На период проведения спортивных мероприятий, с 14 июня по 15 июля, зрителей, у которых есть входной билет на матч, а также персонифицированная карта зрителя (Fan ID), будут бесплатно перевозить в специальных дополнительных поездах, курсирующих между городами. Всего планируется запустить 728 дополнительных поездов. Они будут ходить между Екатеринбургом, Калининградом, Казанью, Москвой, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Санкт-Петербургом, Самарой, Саранском, Сочи и Волгоградом.
— Обеспечивается связь с этими городами из Уфы, возможность добраться до этих городов есть, — сообщил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов на встрече с главой региона Рустэмом Хамитовым.
Футбольным фанатам нужно приобрести билет, оформить карту Fan ID, а потом еще забронировать бесплатный билет на сайте.
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