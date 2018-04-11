Алессандро Флоренци: «Рома» переиграла «Барселону» тактически, мы действовали почти идеально"

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци считает, что его команда тактически переиграла «Барселону» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Римский клуб победил со счетом 3:0 и прошел дальше за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

— Тактически мы превзошли соперника. Если «Барселона» не владеет мячом постоянно, то играть им очень трудно, — цитирует Mediaset Premium Флоренци. — Если честно, мы даже не ощущали угроз нашим воротам, «Барселона» сегодня не доставила нам проблем. «Рома» же показала игру, близкую к идеальной.

Рома — Барселона