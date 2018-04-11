Ещё
Алессандро Флоренци: «Рома» переиграла «Барселону» тактически, мы действовали почти идеально"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алессандро Флоренци: «Рома» переиграла «Барселону» тактически, мы действовали почти идеально" 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци считает, что его команда тактически переиграла «Барселону» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Римский клуб победил со счетом 3:0 и прошел дальше за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).
— Тактически мы превзошли соперника. Если «Барселона» не владеет мячом постоянно, то играть им очень трудно, — цитирует Mediaset Premium Флоренци. — Если честно, мы даже не ощущали угроз нашим воротам, «Барселона» сегодня не доставила нам проблем. «Рома» же показала игру, близкую к идеальной.
Рома — Барселона
Спорт-Экспресс: последние новости
"Ливерпуль" победил "Ман Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Хаби Прието завершит карьеру в конце сезона СМИ: Марсьяль не договорился с "МЮ" и покинет клуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рома» разгромила «Барселону»
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника9
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ»
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение