Раджа Наингголан: Мы хотели пройти дальше больше, чем «Барселона»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Стадио Олимпико».

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«Победа с таким счетом — это невероятно, — приводит Football Italia слова бельгийца. — Но если брать в расчет оба матча, то мы больше хотели пройти дальше и полностью заслужили это.

Мы забили три важных гола в ворота команды, которая так много побеждала в последнее время. Сегодня все получилось фантастическим. Начиная от стадиона, заканчивая атмосферой вокруг нас. Мы верили, что сможем это сделать».

Напомним, в первом матче на «Камп Ноу» «Барселона» одержала победу со счетом 4:1. Таким образом, за счет гола на чужом поле выступление в Лиге чемпионов продолжает «Рома».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча