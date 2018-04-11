Церемония взвешивания 

22 апреля в ДИВСе пройдет Вечер бокса.
А 21 апреля организаторы, промоутерская компания RCC, приглашают всех желающих на церемонию взвешивания, которая состоится в ТЦ SILA VOLI с 13:00 до 14:00. На церемонии взвешивания традиционно можно посмотреть на спортсменов, взять у них автограф и, возможно, сфотографироваться.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
суббота, апреля 21, 2018
Комментарий к дате:
13:00-14:00 Стоимость:
Вход свободный
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