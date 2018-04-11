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Шанс на выздоровление: парализованной Елене Петренко нужна реабилитация
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Шанс на выздоровление: парализованной Елене Петренко нужна реабилитация 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Помощь требуется 32-летней Елене Петренко. Пять лет назад женщина попала в страшную аварию. Она получила травму перелом шейных позвонков, с тех пор парализована. Сейчас ей нужна реабилитация в центре «Три сестры» на общую сумму 252 тысячи рублей. Без вашей помощи собрать их Елена не сможет. О том, как помочь женщине, рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Жемчугова.
Перед съемкой Елена, как любая женщина, кокетливо спросила: «А можно я сначала сделаю макияж?». Для нее важно быть красивой. Пока пальцы слушаются плохо, но Лена упорно идет к своей мечте.
«Я всегда вела активный образ жизни. Я не могу просто так сидеть на месте. Мне всегда нужно что-то делать», — говорит Петренко.
Сидеть на месте — это точно не про Елену. Здесь, в центре реабилитиции, ей больше всего нравится, что даже по выходным можно заниматься.
Раньше Елена увлекалась легкой атлетикой, борьбой, бегала, потом попала в аварию. Девушке сказали: ходить никогда больше не сможет. Это было пять лет назад. Тогда она не сдалась и удивила всех.
«Я не могу сказать, что это чудо. И, с другой стороны не могу сказать, что это именно обыденная такая ситуация. Скорее всего, здесь сыграл роль и наш центр, и мотивация Елены», — отметила невролог реабилитационного центра «Три сестры» Динара Камелденова.
«Самое главное — это поддержка моей семьи, моих близких, друзей, коллег. Если бы не было этой поддержки, то, я думаю, мне было бы очень сложно», — считает Елена.
Лена научилась плавать без поддержки. Снова вернулась к давнему увлечению — кулинарии. Первых неудач не стесняется.
За полтора месяца, проведенные в центре «Три сестры», Елена начала снова чувствовать свои ноги. После пяти долгих лет без движения. Сейчас есть надежда.
Новый курс реабилитации стоит 252 тысячи рублей. Благотворительный фонд «Живой» обращается к телезрителям нашего канала с просьбой помочь собрать эти деньги для Елены. Для этого нужно отправить СМС со словом ЖИВОЙ и суммой пожертвования на номер 3443.
«На протяжении всех этим пяти лет я каждый день мечтаю снова работать, снова помогать людям», — призналась Петренко.
В родном городе Урай в Югре Лена работала в сфере соцзащиты, поддерживала людей. Но сейчас помощь нужна ей самой.
Своими сообщениями вы помогаете спасать жизни и проходить лечение десяткам людей.
В прошлых выпусках мы рассказывали историю Александра Матвеева. Молодой человек получил тяжелую черепно-мозговую травму, упав на стройке. Денег на лечение у матери, которая бросила работу и буквально живет в больницах и реабилитационных центрах вместе с Александром, просто не было. На очередной курс требовалось 168 тысяч рублей. Благодаря сообщениями наших телезрителей удалось собрать всю сумму.
Если вы хотите помочь тем, кто находится в трудном положении, напомню, нужно отправить СМС на номер 3443 со словом ЖИВОЙ и суммой пожертвования.
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