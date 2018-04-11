Награды на всех дистанциях

Омская пловчиха Полина Калайдина попадала в тройку призеров на всех дистанциях, в которых участвовала.

В подмосковном Раменском завершилось первенство России по плаванию среди слепых и слабовидящих спортсменов. В турнире приняли участие около 130 спортсменов из 25-ти регионов РФ.

Омскую область представляли Полина Калайдина и Глеб Архаров. Успешно на всероссийском старте выступила омичка — ей удалось подняться на пьедестал почета на всех дистанциях, в которых она участвовала.

Высшая ступень ей покорилась на 50 и 100-метровке вольным стилем. «Серебро» досталось Полине на дистанциях 50 м на спине, 200 м комплексным плаванием и 100 м брассом. Наконец, третье время она показала на дистанции 400 м вольным стилем и 50-метровке брассом.

Глебу Архарову в шести заплывах удалось покорить три, хотя в других он также был близок к завоеванию наград. Серебряную медаль он выиграл на 50-метровке брассом, бронзовые — на дистанции 50 м на спине и 100 м брассом. Также он стал четвертым на 400-метровке на спине и 100 м на спине, пятым — на стометровке вольным стилем. ©