Пожелаем «Локо» доброго пути

Фото с ресурса volpromex.ru В Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялось подписание соглашения между лидером российского футбольного чемпионата ФК «Локомотив» и компанией «Volgabus», завод которой распахнул свои двери в декабре прошлого года в Собинском районе Владимирской области.

Компания по производству автобусов на газомоторном топливе стала первым российским поставщиком транспорта для клуба премьер-лиги. В рамках подписания соглашения компания предоставит футболистам и всему персоналу клуба современный и комфортабельный автобус «Дельта».

Салон автобуса задает новые стандарты в области дизайна и оснащения. «Дельта» оборудована мощной климатической системой, 44 комфортабельными креслами с боковой поддержкой, мультимедийной системой, wi-fi роутером и всем необходимым для отдыха в путешествии по России и за ее пределами.