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Пожелаем «Локо» доброго пути
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Пожелаем «Локо» доброго пути 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса volpromex.ru  В Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялось подписание соглашения между лидером российского футбольного чемпионата ФК «Локомотив» и компанией «Volgabus», завод которой распахнул свои двери в декабре прошлого года в Собинском районе Владимирской области.
Компания по производству автобусов на газомоторном топливе стала первым российским поставщиком транспорта для клуба премьер-лиги. В рамках подписания соглашения компания предоставит футболистам и всему персоналу клуба современный и комфортабельный автобус «Дельта».
Салон автобуса задает новые стандарты в области дизайна и оснащения. «Дельта» оборудована мощной климатической системой, 44 комфортабельными креслами с боковой поддержкой, мультимедийной системой, wi-fi роутером и всем необходимым для отдыха в путешествии по России и за ее пределами.
«Значительное время команда проводит в поездках. Это требует обеспеченности надежным и комфортабельным транспортом, поэтому мы начали сотрудничество с «Volgabus» и рады видеть холдинг в числе партнеров клуба. Новый автобус поможет решить ряд определенных маркетинговых задач, стоящих, как перед компанией «Volgabus», так и перед нашим клубом. Машина будет брендирована с использованием клубных цветов и символики «Локо». Наши специалисты прорабатывают каждую деталь, чтобы автобус максимально соответствовал потребностям и пожеланиям команды. С нетерпением ждём того момента, когда совершим первую поездку», — отметил президент ФК «Локомотив» Илья Геркус.
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