Александр Мейтин: «Как развести потоки болельщиков ЦСКА и „Спартака“? Это нереально»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подчеркнул, что лига решит с полицией все вопросы, касающиеся матчей, назначенных в Москве на 18 апреля.

В этот день пройдут встречи: "Спартак" — «Тосно» (полуфинал Кубка России, начало в 18.30, стадион «Открытие Арена») и ЦСКА — «Амкар» (перенесенная игра 23-го тура премьер-лиги, начало в 19.30, стадион «ВЭБ Арена»).

— Как будут разводить потоки фанатов столичных команд, испытывающих антагонизм друг к другу, ведь домашние стадионы клубов расположены на одной ветке метро? — вопрос Мейтину.

— Это — к полиции. Но, думаю, что все вопросы решим. Ждите официальных сообщений. Хотя как развести потоки болельщиков по городу? Это нереально. (Гоша ЧЕРНОВ)​