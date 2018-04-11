Ещё
Александр Мейтин: «Как развести потоки болельщиков ЦСКА и „Спартака“? Это нереально»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Мейтин: «Как развести потоки болельщиков ЦСКА и „Спартака“? Это нереально» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: tvtomsk.ru
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подчеркнул, что лига решит с полицией все вопросы, касающиеся матчей, назначенных в Москве на 18 апреля.
В этот день пройдут встречи: "Спартак" — «Тосно» (полуфинал Кубка России, начало в 18.30, стадион «Открытие Арена») и ЦСКА — «Амкар» (перенесенная игра 23-го тура премьер-лиги, начало в 19.30, стадион «ВЭБ Арена»).
— Как будут разводить потоки фанатов столичных команд, испытывающих антагонизм друг к другу, ведь домашние стадионы клубов расположены на одной ветке метро? — вопрос Мейтину.
— Это — к полиции. Но, думаю, что все вопросы решим. Ждите официальных сообщений. Хотя как развести потоки болельщиков по городу? Это нереально. (Гоша ЧЕРНОВ)​
Спорт-Экспресс: последние новости
Болельщики признали Лескано лучшим игроком "Анжи" в марте Акт о вводе "Самара Арены" в эксплуатацию будет подписан 27 апреля У Ракитича диагностирован перелом пальца
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение