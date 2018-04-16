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Анатолий Воробьев: У ЦСКА еще впереди главный матч за Лигу чемпионов с «Краснодаром»
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Анатолий Воробьев: У ЦСКА еще впереди главный матч за Лигу чемпионов с «Краснодаром» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Накануне ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (1:1) и оказался на четвертом месте в турнирной таблице, уступая два очка «Краснодару», который имеет на одну игру больше.
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«У ЦСКА еще впереди главный матч за Лигу чемпионов с «Краснодаром». Они в очной игре определят, кому достанется путевка.
Но прежде всего нужно поздравить главного тренера армейцев Виктора Гончаренко с замечательным дебютом в этом сезоне. Он гораздо меньше может варьировать состав, чем тренеры в «Спартаке», «Локомотиве», «Зените». Тем не менее ЦСКА прекрасно выступил в Лиге Европы, где продвинулся дальше всех российских клубов.
При минимуме ресурсов Гончаренко выжимал максимум возможностей из имеющегося состава. Теперь ЦСКА предстоит смена поколений. Надо поблагодарить ветеранов, которые вносили очень большой вклад в победы армейцев на протяжении десяти лет.
Но играть на два фронта ЦСКА уже тяжело. Физическая усталость и эмоциональное выгорание дали о себе знать. В какой-то степени было предсказуемо, что где-то красно-синие не смогут взять те очки, которые в теории должны им достаться», — цитирует Воробьева «Газета.Ru».
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