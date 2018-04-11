Серхио Бускетс: Это было мое худшее поражение в «Барселоне»

— Мы плохо играли позиционно, поэтому они выиграли. «Рома» была лучше, чем мы, в этом матче. Худшее ли это поражение в моей карьере в «Барселоне»? Вероятно, да. Это мой самый негативный опыт.

Рома" должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня «Рома» была сильнее, — заявил Бускетс.

Напомним, «Рома» победила «Барселону» 3:0 после поражения в гостях 1:4 вышла в полуфинал Лиги чемпионов.