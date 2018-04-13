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СМИ: «Барселона» готова расстаться с главным тренером Валверде
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СМИ: «Барселона» готова расстаться с главным тренером Валверде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Валверде может лишиться своего поста по завершении сезона. Известно, что руководители каталонцев остались недовольны тем, что команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала в противостоянии с итальянской «Ромой».
Теперь для того, чтобы сохранить работу в «Барсе», испанскому специалисту выдвигают новые условия — победа в чемпионате и кубке Испании, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. Также боссы каталонского клуба уверены, что косвенно проигрыш «сине-гранатовых» позволит одержать победу в Лиге чемпионов мадридскому "Реалу". Известно, что судьба испанца будет также зависеть от количества завоеванных трофеев каталонцами в нынешнем сезоне будут учитываться также и успехи «Королевского клуба».
Напомним, что Валверде возглавил «Барселону» прошлым летом. На данный момент в Примере лидируют в турнирной таблице за семь туров до конца чемпионата, имея 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя — мадридского «Атлетико». В кубке Испании каталонцы вышли в финал турнира, где им будет противостоять «Севилья».
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