СМИ: «Барселона» готова расстаться с главным тренером Валверде

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Валверде может лишиться своего поста по завершении сезона. Известно, что руководители каталонцев остались недовольны тем, что команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала в противостоянии с итальянской «Ромой».

Теперь для того, чтобы сохранить работу в «Барсе», испанскому специалисту выдвигают новые условия — победа в чемпионате и кубке Испании, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. Также боссы каталонского клуба уверены, что косвенно проигрыш «сине-гранатовых» позволит одержать победу в Лиге чемпионов мадридскому "Реалу" . Известно, что судьба испанца будет также зависеть от количества завоеванных трофеев каталонцами в нынешнем сезоне будут учитываться также и успехи «Королевского клуба».

Напомним, что Валверде возглавил «Барселону» прошлым летом. На данный момент в Примере лидируют в турнирной таблице за семь туров до конца чемпионата, имея 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя — мадридского «Атлетико». В кубке Испании каталонцы вышли в финал турнира, где им будет противостоять «Севилья».