Как Европа потеряла и вновь нашла шесть минут на своих часах

Европейская сеть энергооператоров разобралась с проблемой, из-за которой на континенте часы в бытовых приборах накопили целых 6 минут отставания по сравнению с реальным временем. Виной тому оказались дрязги между Сербией и Косово из-за поставок электричества — мятежному региону понадобились 113 ГВтч, которые он не получил вовремя. И из-за этого начались проблемы со временем по всей Европе. Причина проста — часы в микроволновке отсчитывают время, ориентируясь на среднюю частоту переменного тока в сети в 50 Гц, потому что это просто и удобно. Но в период с середины января до марта из-за споров Сербии и Косово возник дефицит в искомые 113 ГВтч, который был автоматически покрыт за счет небольшого снижения поставок электричества по всей европейской сети. А это привело к снижению частоты тока до 49,996 Гц. Мелочь, но она сказалась на алгоритме вычисления времени, и за прошедший период часы накопили отставание в целых 6 минут.

Пострадали не только таймеры на микроволновках, но и на многих других бытовых приборах, причем в домах людей, далеких от балканских междоусобиц. А потому европейские чиновники надавили на виновников и потребовали от них выровнять уровни поставок и потребления энергии, что и было сделано к 8 марта.

А чтобы компенсировать отставание во времени на часах микроволновок, те же чиновники распорядились на целый месяц увеличить частоту тока до 50,01 Гц. На прошлой неделе объявили, что утерянные 6 минут восстановлены, но вот беда — для многих европейцев все происходящее стало сюрпризом из-за слабого освещения в прессе. И поэтому лучше сверить свои часы на всех приборах в доме, чтобы не оказаться в ситуации, когда холодильник спешит, а стиральная машина все еще живет в прошлом.