Юные футболисты Железногорска провели встречу с командой ЦСКА

Футболисты железногорской команды «Барсы» 2006 года рождения при поддержке компании «Металлоинвест» посетили академию ЦСКА в Москве и получили высокую оценку столичных тренеров.

Поездке предшествовал мастер-класс, проведенный тренерами ЦСКА в Тамбове, для 1000 детей из российских моногородов. Лучшие из юных футболистов, в том числе и железногорская команда, получили приглашение в Москву для тренировок в академии ЦСКА.

Для железногорского тренера Дмитрия Ялышева матчи с юными армейцами — это возможность общения с тренерским составом ЦСКА, новый профессиональный опыт. Так, например, Евгений Варламов — тренер клуба, а в недавнем прошлом игрок сборной России — дал совет больше внимания обращать на технику и упражнения для развития скоростных данных.

В ходе встречи «Барсы» провели два матча. Отмечен центральный защитник команды Дмитрий Барчуков.