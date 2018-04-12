Ещё
Юные футболисты Железногорска провели встречу с командой ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные футболисты Железногорска провели встречу с командой ЦСКА 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Футболисты железногорской команды «Барсы» 2006 года рождения при поддержке компании «Металлоинвест» посетили академию ЦСКА в Москве и получили высокую оценку столичных тренеров.
Поездке предшествовал мастер-класс, проведенный тренерами ЦСКА в Тамбове, для 1000 детей из российских моногородов. Лучшие из юных футболистов, в том числе и железногорская команда, получили приглашение в Москву для тренировок в академии ЦСКА.
«Обратились к депутату Андрею Владимировичу Варичеву, он поддержал, — рассказал тренер команды Дмитрий Ялышев. — Такой шанс ведь, возможно, один раз дается. Огромное спасибо».
Для железногорского тренера Дмитрия Ялышева матчи с юными армейцами — это возможность общения с тренерским составом ЦСКА, новый профессиональный опыт. Так, например, Евгений Варламов — тренер клуба, а в недавнем прошлом игрок сборной России — дал совет больше внимания обращать на технику и упражнения для развития скоростных данных.
В ходе встречи «Барсы» провели два матча. Отмечен центральный защитник команды Дмитрий Барчуков.
АиФ: последние новости
Воронежцы снова сорвали куш в лотерею Конфликт двух парней на улице в Нововоронеже закончился убийством Стала известна судьба воронежских стадионов после ЧМ по футболу - 2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото78
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть9
Бессеберг скрыл 65 допинговых дел в России
В WADA заявили о взятке России74
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение