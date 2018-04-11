Представители иностранных СМИ посетят Волгоград накануне ЧМ-2018

Зарубежная пресса и блогеры посетят Волгоград перед мундиалем.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», Федеральное агентство по туризму совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» проведет с 11 апреля по 13 мая пресс-туры по городам, принимающим чемпионат мира по футболу-2018. Иностранные гости посетят не только спортивные и туристические объекты города — исторические достопримечательности.

Напомним, что тестовые матчи пройдут на «Волгоград Арене» 21 апреля, 2 и 9 мая. В первые даты состоятся матчи с участием «Ротора», «Луч-Энергии» и «Крыльев Советов». В День Победы пройдет финал Кубка России. Во время ЧМ-2018 на стадионе состоятся матчи Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня). ​