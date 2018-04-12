В Волгограде запретят оборот гражданского оружия на время ЧМ-2018

В связи с проведением матчей ЧМ-2018 в Волгограде на два месяца полностью запретят оборот гражданского оружия. Соответствующие меры будут приняты для обеспечения безопасности гостей города, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

С 25 мая по 25 июля 2018 года в Волгоградской области будет полностью запрещена торговля гражданским оружием, а также его ношение, транспортировка и использование для охоты. Аналогичный запрет распространяется на боеприпасы, промышленную взрывчатку и ядовитые вещества. Хранить гражданское оружие дома или сдавать его в полицию по-прежнему будет разрешено.

Указ о временном запрете на использование гражданского оружия в регионах, где пройдёт Чемпионат мира по футболу, президент Владимир Путин подписал ещё в мае прошлого года. Помимо прочих ограничений, этот документ предусматривает особый порядок регистрации российских граждан по месту пребывания, частичный запрет на въезд автобусов в города-организаторы ЧМ и ужесточение правил проведения протестных акций.