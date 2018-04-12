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В Волгограде запретят оборот гражданского оружия на время ЧМ-2018
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В Волгограде запретят оборот гражданского оружия на время ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В связи с проведением матчей ЧМ-2018 в Волгограде на два месяца полностью запретят оборот гражданского оружия. Соответствующие меры будут приняты для обеспечения безопасности гостей города, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».
С 25 мая по 25 июля 2018 года в Волгоградской области будет полностью запрещена торговля гражданским оружием, а также его ношение, транспортировка и использование для охоты. Аналогичный запрет распространяется на боеприпасы, промышленную взрывчатку и ядовитые вещества. Хранить гражданское оружие дома или сдавать его в полицию по-прежнему будет разрешено.
Указ о временном запрете на использование гражданского оружия в регионах, где пройдёт Чемпионат мира по футболу, президент Владимир Путин подписал ещё в мае прошлого года. Помимо прочих ограничений, этот документ предусматривает особый порядок регистрации российских граждан по месту пребывания, частичный запрет на въезд автобусов в города-организаторы ЧМ и ужесточение правил проведения протестных акций.
В период действия ограничений въехать на территорию региона, а также перемещаться по Волгограду и другим городам области с охотничьей винтовкой или травматическим пистолетом будет запрещено. Найденное оружие будет конфисковано сотрудниками МВД. После того, как запрет будет снят, то есть с 26 июля, изъятые предметы начнут возвращать владельцам.
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