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Волгоградцам из-за ЧМ-2018 запретят носить оружие
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Волгоградцам из-за ЧМ-2018 запретят носить оружие 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Жителям Волгограда запретят носить с собой гражданское оружие с 25 мая по 25 июля из-за мундиаля. Соответствующий указ был подписан Президентом РФ еще в 2017 году.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документ, в городе запретят также торговать гражданским оружием, транспортировать его и использовать для охоты. В Волгограде кроме всего прочего будет запрещен оборот взрывчатых и ядовитых веществ, патронов к гражданскому оружию. Контролировать соблюдение указа Президента РФ будут сотрудники Росгвардии. Они, в случае нарушения запрета, будут изымать оружие и боеприпасы и вернут их владельцам только после 25 мая.
Добавим, что на время ЧМ-2018 не запретят хранить оружие, и показывать его на выставках. Можно будет перевозить его спортсменам при проведении российских и международных соревнований по стрелковым видам спорта.
Таким образом, носить оружие смогут только правоохранители.
Добавим, что запрет на ношение гражданского оружия будет действовать не только в Волгограде, но и других городах, принимающих ЧМ-2018.
Напомним, что из-за ЧМ в городах-организаторах мундиалая также введут на время проведения чемпионата особый порядок регистрации российских граждан по месту пребывания, проведения митингов, а также частичный запрет на въезд автобусов.
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