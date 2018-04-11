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Главные вопросы: 74.ru проведёт стрим с Евгением Тефтелевым
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Главные вопросы: 74.ru проведёт стрим с Евгением Тефтелевым 

74.ru 47 минут назад
Фото: 74.ru
Прямая трансляция в соцсети, во время которой мэр ответит на вопросы редакции и читателей сайта, пройдёт в четверг, 12 апреля.
Мы поговорим с Евгением Тефтелевым о благоустройстве города, о том, как чиновники намерены решать проблемы общественного транспорта и наводить порядок на рынке маршрутных такси. Не обойдём стороной и острую тему экологии и узнаем, чем собираются челябинские власти удивить участников и гостей саммитов ШОС и БРИКС.
Присылайте и вы свои вопросы в режиме онлайн. Трансляция начнётся в 13 часов в группе 74.ru во «Вконтакте».
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