Главные вопросы: 74.ru проведёт стрим с Евгением Тефтелевым

Прямая трансляция в соцсети, во время которой мэр ответит на вопросы редакции и читателей сайта, пройдёт в четверг, 12 апреля.

БРИКС. Мы поговорим с Евгением Тефтелевым о благоустройстве города, о том, как чиновники намерены решать проблемы общественного транспорта и наводить порядок на рынке маршрутных такси. Не обойдём стороной и острую тему экологии и узнаем, чем собираются челябинские власти удивить участников и гостей саммитов ШОС

Присылайте и вы свои вопросы в режиме онлайн. Трансляция начнётся в 13 часов в группе 74.ru во «Вконтакте».