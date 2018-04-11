Прогноз «Фонбет»: шансы «Севильи» пройти «Баварию» ничтожны

11 апреля «Бавария» на своем поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «Севильей». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В первой игре победили мюнхенцы — 2:1.

КТО ПОБЕДИТ?

По мнению букмекеров «Фонбет», «Бавария» одержит победу и во второй встрече. На мюнхенцев можно поставить за 1.22, на «Севилью» — за 12.00, на ничью — за 6.50.

Клиенты "Фонбет" согласны с этим прогнозом. 94% игроков сделали ставку на «Баварию», всего 4% — на «Севилью» и 2% — на ничью.

КТО ПРОЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ?

"Фонбет" считает, что в полуфинал Лиги чемпионов выйдет «Бавария». На выход мюнхенцев в 1/2 финала турнира можно поставить с коэффициентом 1.01, на проход «Севильи» — с коэффициентом 18.00.

Большинство клиентов «Фонбет» тоже видит фаворитом двухматчевого противостояния «Баварию». На команду Юппа Хайнкеса поставили 63% игроков, на подопечных Винченцо Монтеллы — 37%.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" полагает, что команды забьют больше трех мячей. На тотал больше 3,5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 3,5 — за 2.00.

Большинство игроков тоже считает, что в матче будет больше трех голов. На ТБ 3,5 поставил 71% клиентов «Фонбет», на ТМ 3,5 — 29%.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Баварии» — ее выбрал 81% игроков. 6% клиентов «Фонбет» поставили на победу мюнхенцев с форой (-1,5), 5% — на тотал больше 3,5. На голы от обеих команды сделали ставку 4% игроков.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — на победу «Баварии». Она входит в экспресс на сумму 200 000 рублей. В среднем на матч «Баварии» и «Севильи» ставят 655 рублей.

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