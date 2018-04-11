Прогноз на матч Бавария — Севилья: испанцы будут биться до последнего

«Бавария» — «Севилья». Прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов (11.04.2018, 21:45 мск).

Матч в Севилье недельной давности стал единственным, где один из соперников не обыграл крупно другого. Тем не менее домашнее поражение 1:2 оставляет «Севилье» очень мало шансов в противостоянии с «Баварией». Мюнхенцы и без того считались большим фаворитом этой пары, а после выездной победы коэффициент на их проход в полуфинал опустился до минимального 1.01. Тем не менее андалузцы в последние годы славятся своим несокрушимым духом как раз в кубковых противостояниях. Месяц назад в гостевом матче испанцам удалось забить два гола в ворота "Манчестер Юнайтед" и победить, так почему бы это не повторить сегодня.

Первый матч: «Севилья» — «Бавария» 1:2 (Сарабия 32' — Навас 37' (автогол), Тьяго 68').

"Бавария"

"Бавария" первой из топ-5 европейских лиг сумела оформить национальный чемпионский титул — мюнхенцы в пятый раз подряд выиграли Бундеслигу. На этот раз трофей удалось обеспечить уже за 5 туров до финиша чемпионата. Чемпионской для баварцев стала субботняя выездная встреча с «Аугсбургом», которая была выиграна со счётом 4:1. Причём команда Юппа Хайнкеса пропустила первой, но затем Толиссо, Хамес, Роббен и Вагнер сбросились по голу и принесли своей команде крупную победу. Отметим, что через неделю «Баварию» ждёт важнейший матч в полуфинале Кубка Германии в гостях против «Байера». Мюнхенцы настроены побороться в этом сезоне за чемпионский хет-трик.

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Единственное поражение в нынешней еврокубковой кампании «Бавария» потерпела во втором туре группового этапа в гостях от «ПСЖ» (0:3). Оно стало фатальным для уже бывшего главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти . При Юппе Хайнкесе баварцы только побеждают. Кстати, в активе Хайнкеса действующая 12-матчевая победная серия в Лиге чемпионов. На предыдущей стадии ЛЧ лучший немецкий клуб играючи разобрался с турецким «Бешикташем», который был деклассирован с общим счётом 8:1 по итогам двух матчей.

"Севилья"

"Севилья" крайне нестабильно выступает в национальном чемпионате, и существует даже угроза, что команда может совсем остаться без еврокубков на следующий сезон. В данный момент в Ла Лиге нервионцы занимают только 7-ю строчку, опережая восьмую команду всего на 2 очка, и если будущие результаты будут такими как последние, а в четырёх крайних турах «Севилья» заработала лишь 1 очко, то падение продолжится за пределы еврокубковой зоны. В прошлую субботу, кстати, севильцы были разгромлены «Сельтой» со счётом 0:4 в Виго. Да, есть ещё шанс пробиться в Лигу Европы через Кубок Испании, но там нужно ещё постараться выиграть финал у «Барселоны».

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Есть ещё шанс попасть в Лигу чемпионов, выиграв евротрофей в нынешнем сезоне, но здесь шансов в десятки раз меньше, чем в финале Кубка Короля с «Барселоной». И если всё максимально плохо закончится для клуба в этом сезоне, то Винченцо Монтелла вполне может остаться без работы — победа в 1/8 финала на «Олд Траффорд» над «Манчестер Юнайтед» забудется. Тогда, напомним, дубль вышедшего на замену Бен-Йедера принёс андалузцам счастье. Эта победа пока что остаётся последней для «Севильи».

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Посмотреть матч «Бавария» — «Севилья» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 1», начиная с 21:30 по московскому времени. В записи встреча будет показана ближе к полуночи на телеканале «Матч! Футбол 2». Прямая текстовая трансляция матча будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Неделю назад «Бавария» и «Севилья» впервые встретились между собой на поле последних. Севильцам удалось забить первыми, но матч закончился для них поражением 1:2 — андалузцы проиграли немецкому сопернику дома впервые за последние 12 матчей. Но шансы на проход дальше у «Севильи» остаются, ведь эта команда выиграла 5 из девяти предыдущих матчей на немецкой земле.

Интересные факты

"Бавария" на предыдущей стадии прошла турецкий «Бешикташ» (5:0, 3:1);

"Бавария" добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов в седьмой раз подряд. Всего «Бавария» играет в 17-й раз в четвертьфинале ЛЧ — это рекорд среди всех клубов;

"Бавария" имеет 7-матчевую победную серию в Лиге чемпионов, забивая в каждом из этих матчей не менее двух голов (+7=0-0, 20:5);

"Бавария" не проиграла ни одного из 19-ти домашних матчей сезона, сыграв при этом вничью всего дважды (+17=2-0, 62:11);

"Бавария" не пропустила ни одного гола в последних четырёх матчах, забив при этом 17 мячей в ворота своих гостей;

"Бавария" выиграла 20 из последних 22-х своих матчей (+20=1-1, 66:15);

Нынешний тренер «Баварии» Юпп Хайнкес имеет 12-матчевую победную серию в Лиге чемпионов;

"Севилья" на предыдущей стадии прошла английский «Манчестер Юнайтед» (0:0, 2:1);

"Севилья" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) в первый раз за последние 60 лет;

Во всех пяти выездных матчах «Севильи» в нынешней еврокубковой кампании проходила ставка «Обе забьют».

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"