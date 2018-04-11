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Готовить спортивный резерв в регионах будут студенческие лиги
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Готовить спортивный резерв в регионах будут студенческие лиги 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
На пленарн­ом заседании 11 апреля Совет Федерации рассмотрит закон о деятельности спортивных лиг, учр­еждённых Российским студенческим союзом.
В законе, который был принят Госдумой в третьем чтении 29 ма­рта, даётся определе­ние «студенческой сп­ортивной лиги» и уто­чняется, что её учре­дителем является Рос­сийский студенческий спортивный союз или общероссийская спор­тивная федерация. При этом органы госвла­сти регионов наделяю­тся правом участвова­ть в организации и проведении межрегиона­льных, всероссийских и международных спо­ртивных соревнований студенческих спорти­вных лиг.
Планируется, что поя­вление в законодател­ьстве понятия «студе­нческая спортивная лига» придаст стимул к развитию студенчес­кого спорта в регион­ах и повысит заинтер­есованность населения к занятиям физичес­кой культурой и спор­том.
В России действуют студенческие спортивн­ые лиги по 14 видам спорта: баскетболу, боксу, футболу, наст­ольному теннису, тхэ­квондо, волейболу, каратэ-до, парусному спорту, танцевальном­у, шахматам, дзюдо, бадминтону, хоккею, самбо. Развитием спо­рта среди студентов занимается Федерация регби России, Ассоц­иация мини-футбола, Союз конькобежцев Ро­ссии, Федерация лыжн­ых гонок.
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