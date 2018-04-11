Готовить спортивный резерв в регионах будут студенческие лиги 

На пленарном заседании 11 апреля Совет Федерации рассмотрит закон о деятельности спортивных лиг, учреждённых Российским студенческим союзом.
В законе, который был принят Госдумой в третьем чтении 29 марта, даётся определение «студенческой спортивной лиги» и уточняется, что её учредителем является Российский студенческий спортивный союз или общероссийская спортивная федерация. При этом органы госвласти регионов наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг.
Планируется, что появление в законодательстве понятия «студенческая спортивная лига» придаст стимул к развитию студенческого спорта в регионах и повысит заинтересованность населения к занятиям физической культурой и спортом.
В России действуют студенческие спортивные лиги по 14 видам спорта: баскетболу, боксу, футболу, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, каратэ-до, парусному спорту, танцевальному, шахматам, дзюдо, бадминтону, хоккею, самбо. Развитием спорта среди студентов занимается Федерация регби России, Ассоциация мини-футбола, Союз конькобежцев России, Федерация лыжных гонок.