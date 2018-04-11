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Ветер и снег рыбаку не помеха. На Ямале долгожданный чемпионат по рыбалке всё-таки состоится
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Ветер и снег рыбаку не помеха. На Ямале долгожданный чемпионат по рыбалке всё-таки состоится 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В районе села Катравож Приуральского района 14 апреля пройдет долгожданный открытый чемпионат по зимней рыбалке.
По традиции его организует окружная телерадиокомпания «Ямал-Регион». Напомним, из-за сильных морозов чемпионат перенесли с марта на середину апреля.
В соревнованиях примут участие как профессионалы, так и любители подледного лова. Победителей-рыболовов определят в личном и командном первенстве по наибольшему весу пойманной рыбы. Им вручат дипломы и ценные подарки. На зимней рыбалке пройдет конкурс «Рыбацкой ухи». Желающие поборются за звание лучшего знатока ямальской ухи. Организаторы предусмотрели и специальные призы лучшей семейной команде, за первую пойманную крупную рыбу и за преданность чемпионату.
Кроме того, всех участников и гостей ждет интересная культурная программа: спортивные состязания, народные гуляния и дегустация ухи. Не забыли и о юных рыбаках, для них подготовили различные конкурсы и увлекательный квест.
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» специалист отдела по связям с общественностью ОГТРК «Ямал-Регион» Анастасия Забара, каждый год рыбный чемпионат собирает у лунок около четырехсот рыбаков-любителей, живущих как в окружной столице, так и в других городах и селах автономного округа.
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